Siniakova klopt Wozniacki in finale Bastad

De Tsjechische tennisster Katerina Siniakova heeft het WTA-toernooi van Bastad in Zweden op haar naam geschreven. De als zevende geplaatste Siniakova was de nummer één van de plaatsingslijst, de Deense Caroline Wozniacki, in de finale in twee sets de baas: 6-3 6-4. Voor Wozniacki is het na Eastbourne, Miami, Dubai en Doha al de vijfde finale die ze dit jaar verliest.

In de eerste set wonnen beide speelsters elkaars servicebeurten over en weer. Siniakova pakte een break meer en won de set met 6-3. In de tweede set had de Tsjechische nummer 56 van de wereldranglijst eveneens een break meer dan de Deense nummer zes.

De 21-jarige Tsjechische boekte in Bastad de tweede toernooizege van haar carrière. Ze begon dit seizoen met de toernooizege in het Chinese Shenzhen, maar wist daarna maar weinig te winnen.