Verstappen maakt einde aan race Ricciardo

De Australiër Daniel Ricciardo is zondag al in de eerste ronde van de Grote Prijs van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest uitgevallen. Een tik van zijn teamgenoot Max Verstappen was de oorzaak. De Red Bull van Ricciardo raakte dusdanig beschadigd dat hij niet verder kon. ,,Iemand raakte me. Als hij is wie ik denk dat het is, dan is dat goed klote”, riep hij door de teamradio.

Verstappen probeerde vanaf de vijfde startpositie naar voren op te schuiven. Dat leek goed te gaan, maar in een bocht verremde de Limburger zich en week uit naar buiten. Daarbij tikte hij de auto van zijn teamgenoot aan. De Nederlander kon de race, die wel meteen geneutraliseerd werd, wel vervolgen.