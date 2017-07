Atletiekfederatie handhaaft schorsing Rusland

De schorsing van de Russische atletiekbond blijft van kracht. De Russen maken weliswaar stappen in de aanpak van hun antidopingbeleid, maar voldoen nog niet aan alle gestelde eisen. Dat maakte de internationale atletiekfederatie IAAF maandag bekend na een bestuursvergadering in Londen, waar eind deze week de WK beginnen.

De IAAF besloot Rusland in november 2015 te schorsen vanwege jarenlange en systematische dopingpraktijken. Atleten uit het land zijn sindsdien niet welkom op internationale toernooien. De Russen misten zodoende onder meer de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Wel krijgen steeds meer atleten uit Rusland toestemming om onder neutrale vlag mee te doen aan de internationale toernooien. Ze moeten daarvoor kunnen aantonen goed en uitgebreid te zijn getest op doping. Naar verwachting doen negentien Russische atleten onder neutrale vlag mee aan de WK.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van de Noorse dopingexpert Rune Andersen houdt de ontwikkelingen in Rusland scherp in de gaten. Volgens Andersen hebben de Russen stappen gemaakt, maar niet genoeg om de schorsing al op te heffen. Zo voert het antidopingbureau Rusada nog lang niet genoeg tests uit. ,,Vroeger vonden meer dan 18.000 dopingtests per jaar plaats, nu slechts een paar duizend”, zei Andersen. Ook werken er nog altijd coaches in de Russische atletiek die vanwege dopingpraktijken een levenslange schorsing hebben gekregen.

Pas als Rusland aan alle eisen heeft voldaan, zal de IAAF de schorsing opheffen.