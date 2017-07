Bach en Hidalgo loven ‘switch’ Los Angeles

IOC-voorzitter Thomas Bach en burgemeester Anne Hidalgo van Parijs hebben maandag verheugd gereageerd op het besluit van Los Angeles om de aandacht te verleggen naar de Olympische Spelen van 2028. Het maakt de weg vrij voor de Franse hoofdstad om de Spelen van 2024 te organiseren. ,,Ik ben heel blij met deze belangrijke stap van mijn vriend, burgemeester Eric Garcetti van LA”, schreef Hidalgo op Twitter. ,,Door deze overeenkomst zijn er drie winnaars: Parijs, Los Angeles en het IOC.”

Beide steden waren kandidaat voor de Spelen van 2024, maar LA wil in ruil voor een royale financiĆ«le compensatie wel vier jaar langer wachten. Het moet ertoe leiden dat de IOC-leden op 13 september tijdens het congres in Lima twee Spelen tegelijk kunnen toewijzen. ,,Ik ben zeer optimistisch”, aldus Hidalgo. ,,We gaan er alles aan doen om van de stemming een historisch moment te maken.”

Bach is blij met de ‘switch’ van LA naar 2028. ,,We gaan de komende elf jaar de mogelijkheden voor de jeugd van Los Angeles om te sporten vergroten en een gezonde levensstijl van de ‘Angelenos’ aanmoedigen.”