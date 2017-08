Van Poppel grijpt weer naast zege in Polen

Caleb Ewan heeft dinsdag in de Ronde van Polen de vierde etappe gewonnen. In de massasprint in finishplaats Zabrze kwam de Australische coureur van Orica-Scott als eerste over de streep, vlak voor de Nederlandse sprinter Danny van Poppel en de Slowaakse klassementsleider Peter Sagan. Van Poppel was eerder al derde en tweede geworden in Polen.

Sagan behoudt de leiderstrui in de Poolse voorbereidingskoers op de Ronde van Spanje. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de vierde plaats.

Woensdag staat etappe vijf op het programma van de Poolse rittenkoers. De rit van Nagawczyna naar Rzeszów is met 130 kilometer een stuk korter dan de etappe van dinsdag, die over liefst 238 kilometer ging.