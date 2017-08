Alaphilippe langer bij Quick-Step

Julian Alaphilippe fietst ook de komende seizoenen voor Quick-Step. De 25-jarige Fransman verlengde woensdag zijn contract bij de Belgische formatie met twee jaar.

Dit jaar won Alaphilippe in Parijs-Nice een tijdrit en in Milaan-San Remo eindigde hij als derde. Zijn seizoen was afgestemd op de Tour de France, maar de voormalig veldrijder kon wegens een knieblessure niet meedoen.

,,Het is altijd mijn doel geweest om bij dit team te blijven. Dit is het perfecte scenario, ik voel me op mijn plek”, aldus Alaphilippe.