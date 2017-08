Dumoulin bewijst zijn waarde in Maastricht

Wielrenner Tom Dumoulin heeft woensdag in ‘zijn’ Maastricht de Ridderronde gewonnen. De Limburger kwam in zijn roze trui als winnaar van de Ronde van Italië solo als eerste over de streep op het Vrijthof. De organisatie had flink wat moeite moeten doen om Dumoulin naar Maastricht te halen.

In eerste instantie konden de organisatoren van de Ridderronde geen overeenstemming bereiken met de Limburgse publiekslieveling over zijn vergoeding. De waarde van Dumoulin is flink gestegen na zijn historische triomf eerder dit jaar in de Giro. ,,Ik kom niet voor half geld, dan snijd ik mezelf in de vingers”, zei de renner van Team Sunweb vorige maand.

Uiteindelijk bereikte hij alsnog een akkoord met Maastricht om te komen. Dumoulin maakte zijn status en waarde woensdag volledig waar. De winnaar kreeg op het podium gezelschap van ploeggenoot Mike Teunissen (tweede) en Tom Leezer (derde).