Astana neemt Fraile over van Dimension Data

Omar Fraile verlaat Dimension Data en fietst het nieuwe jaar voor Astana. Dat maakte de Kazachstaanse wielerploeg donderdag bekend. Fraile won in mei de elfde etappe in de Ronde van Italië.

De 27-jarige Spanjaard ondertekende een tweejarig contract bij zijn nieuwe werkgever. ,,Dit is een van de grootste en bekendste teams in het peloton. Het is een grote eer voor mij om voor Astana te fietsen”, aldus Fraile, die prof is sinds 2013. In 2015 en 2016 won Fraile het bergklassement in de Ronde van Spanje.