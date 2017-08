Dertien WK-medailles Nederlandse atletiek

De medailleteller van Nederland op wereldkampioenschappen atletiek staat op dertien (2x goud, 5x zilver en 6x brons), goed voor de 34e plek in het landenklassement. De Verenigde Staten voeren dat klassement aan met 322 medailles. De eerste officiële WK atletiek vonden in 1983 plaats in Helsinki. De WK in Londen die vrijdag beginnen, vormen de zestiende editie.

Dafne Schippers veroverde al drie plakken: goud op de 200 meter (Peking 2015), zilver op de 100 meter (Peking 2015) en brons op de zevenkamp (Moskou 2013). Rens Blom is de andere Nederlander met goud, hij won het polsstokhoogspringen in Helsinki 2005.

Rutger Smith heeft evenals Schippers drie WK-medailles. De Groninger won zilver bij het kogelstoten (Helsinki 2005), brons bij het discuswerpen (Osaka 2007) en brons bij het kogelstoten (Osaka 2007). Die laatste plak viel hem jaren later ten deel omdat de op doping betrapte Wit-Rus Andrej Michnevitsj het eremetaal moest inleveren. Smith krijgt de medaille tijdens een speciale uitreiking tijdens de WK in Londen.

Zilver was er ook voor Ignisous Gaisah bij het verspringen (Moskou 2013), Erik de Bruin bij het discuswerpen (Tokio 1991) en Rob Druppers op de 800 meter (Helsinki 1983). De overige bronzen plakken staan op naam van Bert van Vlaanderen op de marathon (Stuttgart 1993), de mannenestafetteploeg op de 4×100 meter (Parijs 2003) en Sifan Hassan op de 1500 meter (Peking 2015).