De Oekraïense bokser Vladimir Klitsjko heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten maakte zijn beslissing donderdag bekend.

In april van dit jaar verloor de 41-jarige Klitsjko de strijd om de wereldtitel van de Engelse bokser Anthony Joshua. Het spektakel in Wembley, dat met 90.000 bezoekers was uitverkocht, zou volgens het contract dat beide boksers tekenden een vervolg krijgen. Door de beslissing van Klitsjko komt er nu geen rematch.