Etappezege Barbero, Landa behoudt leiding

Carlos Barbero heeft vrijdag de vierde en voorlaatste etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Spaanse wielrenner van Movistar was in de 147 kilometer lange etappe van Bodegas Nabal naar Clunia in een sprintje omhoog sneller dan de Italiaan Gianni Moscon. De Fransman Julian Alaphilippe finishte als derde.

Mikel Landa, die donderdag de koninginnenrit won, blijft leider in het algemeen klassement. De Spanjaard heeft 27 tellen voorsprong op zijn landgenoot David de la Cruz.

De Ronde van Burgos eindigt zaterdag met een 136 kilometer lange rit van Comunero de Revenga naar Lagunas de Neila.