Bendsneyder zesde in kwalificatie Moto3

Motorracer Bo Bendsneyder vertrekt zondag in de Grote Prijs van Tsjechië vanaf de zesde startpositie. De Nederlandse KTM-rijder deed het daarmee iets beter dan een maand geleden in Duitsland toen hij in de kwalificatie de achtste tijd liet noteren.

De snelste zaterdag in Brno was de Argentijn Gabriel Rodrigo, eveneens van KTM. Hij troefde de Italiaanse Honda-coureur Romano Fenati net af. Klassementsleider Joan Mir uit Spanje liet de vierde tijd noteren. Bendsneyder staat zestiende in de WK-stand.