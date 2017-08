Primeur Kokkinakis na zege op Berdych

De Australische tennisser Thanasi Kokkinakis heeft vrijdag in het Mexicaanse Los Cabos voor het eerst in zijn loopbaan de finale bereikt van een toernooi op de ATP Tour. Dat deed hij ook nog door de als eerste geplaatste Tomas Berdych te verslaan. Kokkinakis klopte de Tsjech in drie sets: 3-6 7-6 (5) 6-4.

,,Ik heb dit jaar al wel vaker een goed niveau gehaald, maar deze week lukt het me eindelijk een paar keer op rij”, zei de 21-jarige Kokkinakis, die het in de eindstrijd opneemt tegen Sam Querrey. De Amerikaanse nummer twee van de plaatsingslijst, had drie sets nodig tegen de BosniĆ«r Damir Dzumhur: 3-6 6-4 6-4.