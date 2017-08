Smolders net naast het podium in Londen

Springruiter Harrie Smolders is zaterdag als vierde geëindigd bij de Grote Prijs van Londen die telt in de Global Champions Tour. Op de rug van Emerald N.O.P. bleef Smolders foutloos,maar moest hij met een tijd van 39,48 drie ruiters voor zich dulden.

De zege ging naar de Brit Scott Brash die met Hello Forever in 38,62 rondging. Zijn landgenoot Ben Maher zette met MTF Madame X 38,68 op de klok en ook de Ier Denis Lynch was met All Star 5 in 39,35 een fractie sneller dan Smolders. Maikel van Vleuten maakte één fout met VDL Groep Verdi en eindigde als tiende.

Smolders blijft leider in de Global Champions Tour met 263 punten. De Italiaan Alberto Zorzi volgt met 245 punten. Van Vleuten staat vierde met 212 punten.