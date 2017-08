Broersen staakt zevenkamp

Nadine Broersen heeft zondag de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen door een blessure moeten staken. De oud-wereldkampioene indoor op de vijfkamp meldde zich na het verspringen af en nam de speer niet meer ter hand. Ze heeft een pijnlijke hamstring.

Broersen stond na vier onderdelen op de tiende plaats en was zondag vol goede moed aan het verspringen begonnen. ,,Ik was tevreden na dag één, die had ik goed afgesloten en ik dacht dat een positie in de top acht mogelijk was, maar het schoot erin bij mijn derde sprong”, lichtte ze haar malheur met tranen in de ogen toe.

,,Het was een alles-of-niets-poging om over de 6 meter te komen, maar ik zette zo hard af dat ik mijn rechter hamstring overbelastte. Het is zo jammer, net nu ik weer een beetje mijn oude niveau begon te vinden. Maar helaas, uithuilen nu en weer doorgaan. Mijn seizoen is nog niet klaar wat mij betreft.”

Broersen, winnares van het goud op de vijfkamp bij de WK van 2014, tweede op de zevenkamp bij de EK van 2014 en vierde bij de WK van 2015, raakte in 2016 in de knoop met zichzelf door blessureleed en een trainerswissel vlak voor de Spelen van Rio. Onder haar nieuwe coach Pelle Rietveld begon ze dit jaar te werken aan haar herstel. In het voorjaar toonde ze haar veerkracht door als vijfde te eindigen op de vijfkamp bij de EK indoor.s.