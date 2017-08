De Witte strandt in series 400 meter

Atlete Lisanne de Witte is zondag bij de WK atletiek in Londen in de series van de 400 meter gestrand. De 24-jarige Heiloose eindigde in haar serie als vijfde, terwijl een plek bij de eerste drie vereist was voor rechtstreekse plaatsing in de halve finales. Haar tijd van 52,48 bleek naderhand evenmin goed genoeg om als een van de zes tijdsnelsten verder te gaan.

De Witte droop teleurgesteld af. Ze was deze zomer goed in vorm en scherpte haar persoonlijk record aan tot 51,71. Ze komt later dit WK nog een keer in actie op de 4×400 meter estafette.