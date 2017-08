Drama voor Vloon bij polsstokhoogspringen

Het debuut van polsstokhoogspringer Menno Vloon op de WK atletiek is op een drama uitgelopen. De Nederlands recordhouder blesseerde zich zondag bij de kwalificaties na zijn eerste sprong. Vloon landde verkeerd op de mat en kwam met zijn rug hard in aanraking met de staander.

Hij werd in een rolstoel van de atletiekbaan in het Olympisch Stadion van Londen afgevoerd, rechtstreeks naar de medische staf. Die meldde al snel dat de atleet het naar omstandigheden goed maakte, maar niet meer in actie komt.

De 23-jarige atleet uit Krommenie sloeg de aanvangshoogte van 5,30 meter over en begon op 5,45. Die hoogte had hij normaal gesproken makkelijk kunnen bedwingen, want eerder dit jaar verbeterde hij het Nederlandse record tot 5,85. Dat stond sinds 2004 op naam van oud-wereldkampioen Rens Blom met 5,81.