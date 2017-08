Nederland verslaat Denemarken in finale EK

Nederland heeft het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in eigen land gewonnen. In de finale in Enschede rekende Oranje zondag af met Denemarken: 4-2. De vorige zes EK’s ging de eindzege telkens naar Duitsland. Oranje was tot dit toernooi nog nooit verder gekomen dan de halve eindstrijd.

In de finale nam Denemarken, waar Oranje eerder in de groepsfase moeizaam met 1-0 van won, al vroeg de leiding. Kika van Es legde Sanne Troelsgaard over de knie. De strafschop werd in de 6e minuut benut door Nadia Nadim.

Oranje raakte door die vroege treffer niet van slag. Rechtsbuiten Shanice van de Sanden gaf na een lange sprint de bal in de 10e minuut goed voor op spits Vivianne Miedema, die de bal binnenschoot.

Lieke Martens hielp Nederland met een geplaatst schot van net buiten het strafschopgebied op voorsprong, maar de Deense aanvoerster Pernille Harder zorgde voor rust toch nog voor een gelijke stand: 2-2.

Na rust maakte Nederland het verschil. Aanvoerster Sherida Spitse scoorde al snel uit een vrije trap en in de slotfase was Miedema weer trefzeker.