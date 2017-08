Schippers: ik moest van ver komen

Dafne Schippers greep na een inhaalrace zondag brons op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. ,,Ik moest van ver komen. Dat was echt wel balen, want anders had ik ‘m misschien kunnen winnen”, zei Schippers, die bij de NOS vertelde hoe haar start niet helemaal goed verliep, omdat er iets misging met het startblok.

De Utrechtse topatlete zorgde met haar slotmeters ervoor dat ze in 10,96 als derde finishte achter de Amerikaanse Tori Bowie en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou. ,,Ik moest kijken op het scorebord om te weten dat ik een medaille had”, zei Schippers die baalde dat ze in baan negen moest lopen. ,,De momenten dat het er dan echt om gaat, ben ik mentaal heel erg sterk.”

Voor Schippers is het de tweede keer dat ze een WK-medaille pakt op de 100 meter. Twee jaar geleden in Peking veroverde ze zilver op het koningsnummer en won ze later goud op de 200 meter. Haar nieuwe coach Rana Reider heeft dit seizoen helemaal afgestemd op een piek tijdens de WK. ,,Ik voel de laatste weken al dat de topvorm komt”, zei Schippers. ,,Maar het is een spannende periode. Je moet vertrouwen dat het goed gaat komen. Rana kan ook echt dat vuur bij mij naar boven halen dat ik nodig heb voor zo’n finale.”

Later deze week verdedigt Schippers haar wereldtitel op de 200 meter. ,,Deze race heeft me een mooie bevestiging gegeven. De snelheid komt en dat is een goed gevoel voor de 200 meter.”