Schippers op medaillejacht op 100 meter

Dafne Schippers gaat zondag op jacht naar eremetaal op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. De Utrechtse atlete moet in de vroege avond eerste de halve finales doorstaan, alvorens ze tegen de klok van elven in de finale om de medailles kan strijden. De 25-jarige sprintster veroverde twee jaar geleden in Peking het zilver, daarna volgde het goud op de 200 meter.

Thijmen Kupers is zondag present in de halve finales van de 800 meter, Lisanne de Witte loopt de series van de 400 meter. Menno Vloon komt in actie in de kwalificaties van het polsstokhoogspringen.

Anouk Vetter, Nadine Visser en Nadine Broersen vervolgen de strijd op de zevenkamp. Vetter staat er het beste voor in de tussenstand op de vijfde plaats. Visser doet op plaats zes nauwelijks voor haar onder. De meerkampsters beginnen om 11.00 uur aan het vijfde onderdeel, het verspringen.