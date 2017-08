Varenhorst: dit was niet goed

Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen waren zondag na de verloren halve finale op het WK beachvolleybal zelfkritisch. ,,Onze side-out was niet goed genoeg. We hadden te veel moeite met hun service. Dit leek totaal niet op hoe we gisteren speelden”, mopperde Varenhorst bij de NOS. De Brazilianen Evandro en André hielden de Nederlanders uit de eindstrijd.

Dat gebeurde in de stromende regen, iets wat voor zaalvolleyballer Van Garderen vrij onbekend is. ,,Ik had dat pas een keer eerder meegemaakt, maar het is geen excuus. Zij hebben er ook last van. Zeker met ‘setten’ is het moeilijk. Maar zij serveerden gewoon te goed, daar hadden wij geen antwoord op.”

Varenhorst wist wat hen te doen staat: zich opladen voor de strijd om het brons. ,,We gaan nog wel even terugblikken op deze partij, maar dat doen we volgende week. Nu moeten we niet bij de pakken neerzitten en straks weer volle bak gaan. Dat leer je wel in het beachvolleybal. Ik heb al wel eens zeven partijen in twee dagen gespeeld.”