Vetter behoudt vijfde plek na verspringen

Anouk Vetter heeft zondag na het verspringen de vijfde positie behouden op de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen. De Europees kampioene kwam in haar derde poging tot een afstand van 6,32 meter en die leverde haar heel wat bruikbare punten op.

Nadine Visser landde in haar derde poging na 6,30 en handhaafde daarmee haar zesde plek in de tussenstand. Het verschil tussen beide Nederlandse meerkampsters is klein: 18 punten.

De derde Nederlandse meerkampster in het veld, Nadine Broersen, zakte met haar sprong van 5,95 naar de twaalfde plek.

Vooral Vetter mag voorzichtig gaan lonken naar het podium met nog twee onderdelen voor de boeg. Het zesde onderdeel is het speerwerpen en daar is ze doorgaans sterk in. Ze zou nog verder kunnen inlopen op de twee atleten boven haar, Katarina Johnson-Thompson (GBr) en Yorgelis Rodriguez (Cub).

De Belgische olympisch kampioene Nafissatou Thiam won het verspringen met 6,57 en nam de leiding in het klassement weer over van de Duitse Carolin Schäfer.