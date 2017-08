Vroege pitstop helpt Márquez aan zege

Motorcoureur Marc Márquez heeft zondag in de Grote Prijs van Tsjechië zijn derde zege van het seizoen geboekt in de MotoGP. De Spanjaard bleef op zijn Honda team- en landgenoot Dani Pedrosa voor. Maverick Viñales, rijdend op een Yamaha, zorgde voor een volledig Spaans podium in Brno.

Bij lichte regenval begon iedereen op regenbanden, met de Italiaan Valentino Rossi aan de leiding. Toen het langzaam droog werd, was Márquez de eerste die overstapte op ‘slicks’ om meteen een duidelijke voorsprong op te bouwen. Rossi viel terug na een te langzame pitstop en werd vierde.

Márquez bleef met zijn tweede zege op rij leider in de WK-stand, voor Viñales en de Italiaan Andrea Dovizioso.