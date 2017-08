Hassan favoriet voor goud 1500 meter

Sifan Hassan kan maandag een derde Nederlandse medaille binnenhalen op de WK atletiek in Londen. De wereldkampioene indoor jaagt in het Olympisch Stadion op het goud op de 1500 meter. Haar finale vormt om 22.50 uur Nederlandse tijd het sluitstuk van de vierde WK-dag.

De Oranje-equipe veroverde zondag twee keer brons: Dafne Schippers op de 100 meter en Anouk Vetter op de zevenkamp.

Hassan geldt als grote favoriete voor de titel. Ze liep dit jaar de drie beste tijden in de wereld op de 1500 meter en plaatste zich in Londen overtuigend voor de finale. Haar grootste concurrente lijkt de Keniaanse olympische kampioene Faith Kipyegon, maar de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya is een gevaarlijke outsider. Hassan, geboren in Ethiopiƫ maar sinds 2013 in het bezit van een Nederlands paspoort, won op de vorige WK twee jaar geleden brons.

Ze doet later op de WK in Londen ook nog mee aan de 5000 meter.