Hassan grijpt naast medaille op 1500 meter

Sifan Hassan heeft haar favorietenrol op de 1500 meter bij de WK atletiek in Londen niet kunnen waarmaken. De Nederlandse atlete greep zelfs naast een medaille en kwam als vijfde over de finish. De Keniaanse olympisch kampioene Faith Kipyegon won het goud.

Hassan liep deze zomer de drie beste tijden van de wereld op de afstand, waarop ze regerend wereldkampioene indoor is en twee jaar geleden bij de WK in Peking brons veroverde. Ze won in Londen met ogenschijnlijk gemak haar serie en haar halve finale, maar in de eindstrijd haperde ze op het laatste stuk naar de finish. Ze lag aan de leiding na de bocht, maar zag vier atletes passeren.

De topfavoriete liep de eerste twee ronden achteraan, om vervolgens met een noodgang naar de eerste plaats op te rukken. Als koploopster ging de 24-jarige Arnhemse de slotronde in. Het tempo lag hoog, maar ze leek stand te houden. In de laatste meters verkrampte Hassan echter en stoven Kipyegon, de Amerikaanse Jennifer Simpson (zilver), de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (brons) en de Brits Laura Muir nog over haar heen.

De winnende tijd van Kipyegon was 4.02,59, ruim boven de beste tijd die Hassan eerder dit jaar bij de FBK Games liep: 3.56,14.

Hassan is geboren in Ethiopië en vluchtte als meisje naar Nederland. Sinds 2013 heeft ze een Nederlands paspoort. Ze verbrak na de Olympische Spelen in Rio de samenwerking met trainer Honoré Hoedt, die haar vier jaar lang begeleidde en naar de wereldtop voerde.

Een hinderlijke dijbeenblessure dwarsboomde vorig jaar haar voorbereiding op de Spelen in Rio, waardoor ze daar buiten de medailles bleef. Ze besloot na Rio haar heil in Amerika te zoeken bij trainer Alberto Salazar. Hassan trok zich er niets van aan dat Salazar verdachte is in een dopingonderzoek.

Ze werd in Portland in een professionele omgeving fysiek gekneed en mentaal gehard. Ze sprak voor de WK alleen maar over goud. ,,Ik heb gedaan wat ik moest doen en dat is harder trainen dan ooit. Ik ben in de vorm van mijn leven’’, zei ze voor de WK. In Londen overschatte ze haar kracht.

Hassan komt later dit WK ook nog uit de 5000 meter, de afstand waarop ze deze zomer het Nederlands record verbeterde tot 14.41,24.