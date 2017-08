Koens: Hassan liep alles of niets

Bondscoach midden- en lange afstanden Grete Koens van de Atletiekunie noemde de vijfde plaats van Sifan Hassan in de finale van de 1500 meter bij de WK atletiek in Londen absoluut geen falen. ,,Ze verliest bepaald niet van kleine meiden. Faith Kipyegon en Caster Semenya zijn olympisch kampioenen die ook een vreselijk goede versnelling hebben in de laatste ronde’’, zei ze maandag na de race, waarin Hassan als topfavoriete was gestart.

Hassan liep alles of niets, had Koens gezien. ,,Ze volgde het strijdplan dat ze met haar coach had uitgedacht. Het kan zijn dat ze iets te veel energie verspeelde met haar tussenversnelling om aan kop te komen, maar ze liep de laatste ronde in 58 seconden en dat is loeihard. Ze heeft niet slecht gelopen, maar ging hier alleen voor goud. Vandaar haar grote teleurstelling.’’