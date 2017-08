Trentin verruilt Quick-Step voor Orica

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin heeft een tweejarig contract ondertekend bij Orica-Scott. De Australische ploeg uit de WorldTour liet maandag weten Trentin over te nemen van Quick-Step. Hij krijgt een belangrijke rol in het voorjaar en moet daarnaast in de grote rondes deel uitmaken van de sprinttrein voor Caleb Ewan. Eerder maakte Orica al de komst van de Spaanse klimmer Mikel Nieve en de Australiër Cameron Meyer bekend.

Trentin heeft op zijn erelijst twee Touretappes (2013 en 2014) en ritwinst in de Giro (2016) staan. In 2015 was hij de winnaar van Parijs-Tours. Vorige week won hij op zijn 28e verjaardag een etappe in de Ronde van Burgos.