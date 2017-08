WK vierspannen opnieuw naar Nederland

Het WK vierspannen wordt in 2020 opnieuw in Nederland gehouden. De internationale hippische sportfederatie FEI heeft het evenement waarbij vier paarden twee-aan-twee voor een koets zijn gespannen toegekend aan de organisatie van de internationale menwedstrijd in Horst aan de Maas. Daar wordt over drie jaar van 2 tot en met 6 september om de wereldtitels gestreden op de terreinen van de hippische evenementenzone Grandorse, zo meldt de Nederlandse paardensportbond KNHS dinsdag.

De WK vierspannen worden om de twee jaar gehouden. Vorig jaar won het Nederlands team in Breda goud in de landenwedstrijd en veroverden IJsbrand Chardon (zilver) en Koos de Ronde (brons) individuele medailles. Volgend jaar is vierspannen een van de onderdelen op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon.

Het wordt in 2020 de zevende keer dat de wereldtitelstrijd van de mensport in Nederland plaatsvindt.