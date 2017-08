Boekelman elfde in finale kogelstoten

Melissa Boekelman heeft zichzelf woensdag in de finale van het kogelstoten bij de WK atletiek in Londen niet kunnen overtreffen. De meervoudig Nederlands kampioene eindigde ver buiten het podium. Met haar beste stoot van 17,73 belandde ze op de elfde plaats.

Boekelman hoopte op haar eerste WK op een plek bij de beste acht. Dat was gelukt als ze in de buurt van haar persoonlijk record van 18,66 was gekomen, maar in het kille en regenachtige olympisch stadion bleef een dergelijke afstand uit.

Het goud ging naar de Chinese Lijiao Gong met een stoot van 19,94.