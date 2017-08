Makwala stunt met finaleplaats op 200 meter

Isaac Makwala is aan een gedenkwaardig WK atletiek in Londen bezig. De atleet uit Botswana was maandag nog ziek en kreeg een startverbod voor de 200 meter, woensdag plaatste hij zich eerst in zijn eentje voor de halve finales, om even later de finale te halen. Hij liep in zijn heat naar de tweede tijd in 20,14 en mag nogmaals terugkeren in het olympisch stadion voor de finale op donderdag.

Om Makwala was veel te doen in Londen. Hij raakte besmet met een virus, waarop de IAAF hem een startverbod oplegde in opdracht van de Britse gezondheidsdienst. Hij miste de series van de 200 meter op maandag en de finale van de 400 meter op dinsdag. De sprinter heeft op de 200 meter de beste seizoenstijd staan (19,77) en was medaillekandidaat op de 400 meter.

De verplichte quarantaine van 48 uur liep woensdagmiddag af en de IAAF gaf Makwala alsnog de kans om de 200 meter te lopen en zich te plaatsen voor de halve finales. De Botswaan slaagde met glans voor de eerste proef en deed het in zijn heat van de halve finales in de moeilijke binnenbaan nogmaals uitstekend.

De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, die dinsdag de wereldtitel veroverde op de 400 meter en ook mikt op het goud op de 200 meter, wist zich ternauwernood te plaatsen voor de finale. Hij redde het net met zijn tijd van 20,28.