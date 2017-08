Murray slaat ook toernooi Cincinnati over

Na het toernooi van Montreal heeft tennisser Andy Murray woensdag ook afgezegd voor de masters in Cincinnati. De Schotse nummer één van de wereld heeft nog te veel last van een heupblessure en richt zich op de US Open, het grandslamtoernooi dat eind augustus begint.

,,Ik speel altijd met veel plezier in Cincinnati. Ik kijk er naar uit om volgend jaar terug te keren”, aldus Murray in een verklaring. De tennisser kwam voor het laatst in actie op Wimbledon, waar hij in de kwartfinales strandde.

Murray raakt deze week zijn koppositie op de wereldranglijst kwijt als het de Spanjaard Rafael Nadal lukt minimaal de halve eindstrijd te bereiken bij de masters in Montreal.