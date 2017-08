Sagan boekt tweede etappezege BinckBank Tour

Peter Sagan heeft woensdag de derde etappe van de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De wereldkampioen van Bora-hansgrohe was na 186 kilometer van Blankenberge naar Ardooie in België de snelste in de massasprint. De Slowaak bleef de Belg Edward Theuns (Trek-Segafredo) en de Fransman Rudy Barbier (AG2R) nipt voor. Dylan Groenewegen eindigde als vierde.

Voor Sagan is het de tweede etappezege in deze BinckBank Tour. Hij was ook de snelste in de eerste rit die finishte in Venray. De leiderstrui blijft om de schouders van de Zwitser Stefan Küng van BMC.

Vijf renners gingen er al vroeg vandoor in de derde etappe van de rittenkoers door Nederland en België die voorheen bekend stond als Eneco Tour. Het vijftal kreeg maximaal vier minuten voorsprong van de teams met de sprinters. Bij de eerste passage van de streep hadden Piet Allegaert, Frederik Backaert, Sander Cordeel, Kristijan Koren en Roompot-renner Elmar Reinders nog 53 seconden voorsprong, maar moesten ze nog een lus van 28 kilometer.

In de straten van Ardooie waren de vluchters bijgehaald en werd het mede door een valpartij een chaotische sprint. Daarin is de wereldkampioen traditioneel sterk. ,,Een gemakkelijke overwinning? Zeker niet”, zei Sagan tegen L1. ,,Dit voelde vandaag als een voorjaarsklassieker. Je moest de hele dag voorin zitten. Het was rommelig. En tegen het einde kregen we ook nog regen en was er een valpartij.”

De Slowaak naderde klassementsleider Küng door de bonificatieseconden tot op vijf seconden. ,,Het zal in deze etappekoers om seconden gaan. We zullen het van dag tot dag bekijken.”, zei de kopman van Bora over zijn klassementsambities.