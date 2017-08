Schippers loopt halve finales 200 meter

Dafne Schippers kan donderdagavond bij de WK atletiek in Londen weer een stap dichterbij haar tweede wereldtitel op de 200 meter komen. De Utrechtse sprintster loopt de halve finales.

Door het ontbreken van de Amerikaanse Tori Bowie en de Jamaicaanse Elaine Thompson wordt Schippers beschouwd als de grootste kanshebber op goud. Ze liep in de series als snelste van allemaal. Schippers won brons op de 100 meter. De finale van de 200 meter is vrijdagavond.

Sifan Hassan en Susan Krumins openen donderdag de avond om 19.30 uur voor Nederland met optredens in de series van de 5000 meter. Voor Krumins was de vijfde plek op de 10.000 meter boven verwachting, Hassan was zwaar ontgoocheld over haar vijfde plek op de 1500 meter. Ze ging voor goud, maar 50 meter voor de finish viel ze bijna stil.

Sanne Verstegen komt in actie in de series van de 800 meter, Richard Douma loopt de heats van de 1500 meter.