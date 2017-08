Verstegen door naar halve finales 800 meter

Sanne Verstegen moest lang wachten op zekerheid, maar na vijf series op de 800 meter wist de Rotterdamse atlete dat ze door is naar de halve finales bij de WK atletiek in Londen.

Haar vierde plek in de eerste heat was net niet goed genoeg voor directe plaatsing, maar met haar tijd van 2.01,50 behoorde ze tot de zes tijdsnelsten die ook naar de volgende ronde mogen. De halve finales zijn vrijdag.

De 31-jarige Verstegen was deze zomer goed op dreef op de 800 meter en verbeterde haar beste tijd tot 1.59,55. Ze wil graag wat laten zien op haar eerste WK, maar dat viel nog niet mee. ,,De race was rommelig, maar op zich zat ik er goed bij en ik had genoeg over voor een eindsprint. Maar toch lukte het me niet de atlete voor me in te halen. Ik heb voor deze tijd, die niet echt heel goed is, harder moeten werken dan me lief is.’’

Francine Niyonsaba uit Burundi liep met 1.59,86 de beste tijd in de series. Olympisch kampioene Caster Semenya, dit seizoen verreweg de snelste op deze afstand, plaatste zich ook.