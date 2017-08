Wielrenner Teuns zet zegereeks voort

Dylan Teuns blijft maar successen behalen. De Belgische wielrenner van BMC won donderdag de openingsrit van de Arctic Race, een vierdaagse rittenkoers in Noorwegen. Na een etappe over 156 kilometer tussen Engenes en Narvik kwam hij met lichte voorsprong alleen aan. Achter Teuns finishte de Noor August Jensen als tweede, de Italiaan Andrea Pasqualon werd derde. Beste Nederlander was Michel Kreder: negende.

Voor Teuns is het zijn vierde ritzege in minder dan drie weken tijd. Eerder won hij twee etappes in de Ronde van Walloniƫ en een rit in de Ronde van Polen. De Limburger pakte ook de eindzege in beide rittenkoersen.