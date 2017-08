Boels-Dolmans snelste in tijdrit Vargarda

De Nederlandse wielerploeg Boels-Dolmans heeft vrijdag de ploegentijdrit in het Zweedse Vargarda gewonnen. De wedstrijd is onderdeel van de UCI WorldTour; zondag rijden de vrouwen een wegwedstrijd. Anna van der Breggen, Amy Pieters, Amalie Dideriksen, Chantal Blaak, Karol-Ann Canuel en Christine Majerus hadden voor de 42,5 kilometer 52 minuten en 39 seconden nodig. Cervélo-Bigla eindigde op 13 tellen als tweede. De derde plaats was voor WM3. De Nederlandse ploeg met Anouska Koster, Riejanne Markus, Moniek Tenniglo, Anna Plichta en Katarzyna Niewiadoma gaf 51 seconden toe.