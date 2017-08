Boom: agressie en blijdschap

Lars Boom schudde vrijdag met zijn ritzege in de BinckBank Tour een hoop frustratie van zich af. ,,Er zat heel veel agressie en blijdschap in”, omschreef hij zijn gebaren nadat hij de finish in Sittard-Geleen was gepasseerd. De renner van LottoNL-Jumbo nam meteen ook de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng. Er volgen nog twee etappes. ,,Eerst komt er een lastige dag waar ik me doorheen moet vechten. De rit van zondag naar Geraardsbergen ligt me wel”, vertelde Boom, die dit jaar terugkeerde bij LottoNL-Jumbo, maar in het voorjaar niet overtuigde.

De agressie gold ,,mensen die weten dat ik ze bedoel”, zei Boom zonder namen te noemen. ,,Ik weet dat het voorjaar niet heeft gebracht wat we hoopten. Maar de afgelopen maanden heb ik gewoon goed gewerkt. Ik werd al bijna Nederlands kampioen.”

Zijn optreden in het nationaal kampioenschap leverde de nodige scheve gezichten op omdat Boom tegen de ploegtactiek in in de slotkilometer de aanval koos. De bedoeling was dat sprinter Dylan Groenewegen in stelling zou worden gebracht. Booms poging strandde en Groenewegen werd geklopt door Ramon Sinkeldam.

Boom zette nu zijn aanval op een kleine 2 kilometer voor de streep in. ,,Het was hectisch, we waren ook even achterop geraakt, maar konden weer aansluiten”, keek hij terug. ,,Ik kwam met snelheid uit een van die laatste bochten. Ik zag dat Sagan op kop van de groep reed en iedereen naar hem keek voor een reactie. Toen had ik een gat.”

Voor Boom was het zijn eerste overwinning in twee jaar. De laatste keer dat hij een wedstrijd won betrof het een rit in de Ronde van Denemarken, nog in het shirt van Astana. Boom won in 2012 de Eneco Tour, de voorloper van de BinckBank Tour.