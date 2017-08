Douma heeft succes met protest

Atleet Richard Douma mag vrijdag de halve finales lopen bij de WK atletiek in Londen. Zijn protest na zijn val in de series van de 1500 meter is toegewezen door de wedstrijdjury.

De Zaandammer was bezig aan een uitstekende race en lag in een positie om zich te plaatsen voor de halve finales, toen de voor hem lopende Oegandees Ronald Musagala ineens uitweek. Douma trapte op diens hak en struikelde op luttele meters van de finishlijn.

De Atletiekunie diende na het bekijken van de televisiebeelden protest in en vroeg om diskwalificatie van Musagala wegens ongeoorloofd hinderen. Dat gebeurde niet; de Oegandees mag ook gewoon uitkomen in de halve finales. Wel besloot de jury om Douma, vorig jaar vierde op de EK in Amsterdam, toe te voegen aan de halve finales.