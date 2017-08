Douma ten onder in halve finales 1500

Atleet Richard Douma is strijdend ten onder gegaan op de 1500 meter bij de WK atletiek in Londen. De Zaandammer moest in de halve finales afhaken bij het ingaan van de laatste ronde en eindigde als dertiende en laatste op vele seconden achterstand van de winnaar, de Tsjech Jakub Holusa.

Douma kwam donderdag in de series vlak voor de finish ten val en diende protest in. Hij voelde zich gehinderd door een atleet die voor hem liep. De wedstrijdjury erkende zijn bezwaren en liet hem alsnog lopen in de halve finales. ,,Ik viel niet voor niets”, keek hij bij de NOS nog even terug op het incident. ,,Die jongen ging wat naar de binnenlijn waardoor ik hem aantik. Ik was al in het hotel toen ik hoorde dat het protest was toegewezen. Ik was natuurlijk blij, maar ging door alle ophef wel wat later slapen.”

Een dag later mocht hij een gooi doen naar een finaleplaats, maar Douma kon niet volgen. ,,Mijn hamstring draaide een beetje stroef, het was moeilijk om door te versnellen. Het was slecht”, oordeelde hij. Was het te veel geweest, twee races in twee dagen? Douma wist het niet. ,,Misschien, maar het moet gewoon kunnen. Sommige jongens lopen meer afstanden. Ik moet dit aankunnen.”

Douma maakte in Londen zijn debuut. Vorig jaar verraste hij met de vierde plaats op de EK in Amsterdam.