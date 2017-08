Forse boete voor gebaar Boom

Lars Boom heeft zijn woeste gebaren bij zijn etappezege in de Binckbank Tour vrijdag moeten bekopen met een forse boete. De renner van LottoNL-Jumbo uitte onder meer met een zogenoemd ‘fuck you’-gebaar zijn woede jegens bepaalde mensen. Na afloop wilde hij niet vertellen voor wie het gebaar bedoeld was, maar zei wel dat er behalve blijdschap ook sprake was geweest van agressie.

De internationale wielrenunie UCI kon het gebaar niet waarderen. Boom kreeg een boete van 1000 Zwitserse francs, zo’n 880 euro, wegens ‘incorrect gedrag bij het overschrijden van de aankomstlijn’.