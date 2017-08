Haase stunt in Montreal tegen Dimitrov

Robin Haase heeft verrassend de kwartfinales van de masters van Montreal bereikt. De dertigjarige Nederlandse tennisser rekende donderdag in de derde ronde af met Grigor Dimitrov, de nummer elf van de wereld. Haase versloeg de Bulgaar in drie sets: 7-6 (3) 4-6 6-1.

De zege van de Hagenaar was verdiend. In de eerste set won Haase zijn opslagbeurten overtuigender dan Dimitrov en liet hij meerdere breakkansen onbenut. In de tiebreak sloeg de mondiale nummer 52 alsnog toe. Dimitrov herpakte zich in de tweede set en plaatste op 4-4 de beslissende break. Haase hield zijn hoofd erbij en trok het initiatief in de beslissende set naar zich toe: 6-1.

Het was voor Haase zijn eerste zege in het profcircuit op de 26-jarige Dimitrov, die in Montreal als zevende was geplaatst. Beide vorige ontmoetingen waren in 2014. Zowel in Indian Wells als in Brisbane was Dimitrov toen in twee sets te sterk voor de Nederlander.

In de kwartfinales neemt Haase het vrijdag op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die donderdag te sterk was voor de Amerikaan Jared Donaldson (0-6 7-5 7-5). Schwartzman staat op de wereldranglijst zestien plaatsen hoger dan Haase, die alle vorige ontmoetingen met zijn komende tegenstander winnend afsloot. Dat zijn er vier in totaal. De eerste zege op Schwartzman behaalde Haase in 2013 op gravel in Hamburg. Drie jaar later won hij in Indian Wells (hardcourt) en op Wimbledon (gras) van de Argentijn. De vierde zege was in april van dit jaar op het graveltoernooi in Boedapest.