Meerkampster Visser naar finale 100 horden

Meerkampster Nadine Visser heeft zich definitief geschaard bij de beste hordeloopsters van de wereld. De 22-jarige alleskunner plaatste zich bij de WK atletiek in Londen voor de finale.

Ze eindigde als derde in haar serie in 12,83 achter toploopsters Sally Pearson en Nia Ali. Dat was aanvankelijk niet genoeg voor rechtstreekse plaatsing, maar ze was wel de tijdsnelste en voegde zich bij de acht atletes die zaterdag de finale mogen lopen.

Sharona Bakker werd uitgeschakeld. De IJmuidense was al heel gelukkig dat ze de series overleefde en kon in haar heat van de halve finales niet mee met de rest. Ze werd achtste en laatste in 13,29.

Visser toonde haar vorm dit seizoen op de horden al aan met een persoonlijk record van 12,78, slechts één honderdste verwijderd van het Nederlands record, dat sinds mensenheugenis (25 juni 1989) op naam staat van Marjan Olyslager. Op de EK onder 23 in Polen veroverde ze het goud.

Desondanks lag het accent deze zomer niet op de horden, maar op de meerkamp. In Londen werkte ze een knappe zevenkamp af, die resulteerde in de zevende plaats.

Snelste in de series was Pearson met 12,53. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Kendra Harrison (12,20) was de tweede die op tijd doorging. Ze was met 12,86 langzamer dan Visser.