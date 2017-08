Visser: hordelopen is onvoorspelbaar

Nadine Visser moest vrijdag bij de WK atletiek in Londen wachten of haar derde tijd (12,83) in de eerste van drie halve finales op de 100 meter horden genoeg was voor een finaleplaats. ,,Het is een beetje gek. Als ik door ben ben ik supertevreden over deze race, als ik eruit lig, baal ik. Het gaat hier alleen om de klassering”, zei ze bij de NOS, nog voordat duidelijk was dat ze zaterdag mag terugkomen voor de strijd om de medailles.

Haar race was niet ideaal geweest, vertelde ze. ,,Volgens mij was de rest al weg toen ik reageerde op het startschot.” Maar het bleek voldoende. ,,En als je eenmaal in de finale staat kan er van alles gebeuren. Hordelopen is heel onvoorspelbaar. Eén slechte horde en je valt helemaal terug.”

Sharona Bakker redde het niet. ,,Ik viel bijna, kort na de start. Ik probeerde nog terug te komen, maar tegen dit soort meiden ben je weg na één foutje. Jammer, ik had gehoopt dat ik het beter zou doen”, aldus Bakker.