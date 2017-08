Bendsneyder weer zesde in kwalificatie

Motorcoureur Bo Bendsneyder start zondag tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk vanaf de zesde plek in de Moto3-klasse. De achttienjarige Rotterdammer zette vorige week tijdens de Grote Prijs van Tsjechië ook de zesde tijd neer in de kwalificatierace. Bendsneyder eindigde toen in de race als vierde.

In de kwalificatie in Spielberg in Oostenrijk was Gabriel Rodrigo zaterdag het rapst. De Argentijn begint zondag vanaf pole, met achter hem de Spanjaard Juanfran Guevara. Aron Canet, ook een Spanjaard, klokte de derde tijd.

Na tien van de achttien WK-wedstrijden is de Spanjaard Joan Mir klassementsleider met 190 punten, gevolgd door de Italiaan Romano Fenati met 148 punten. Nummer drie Canet heeft 126 punten.

Bendsneyder verzamelde dit seizoen tot dusverre 38 WK-punten en is daarmee gedeeld dertiende.