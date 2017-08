Bennema: Visser moet gaan kiezen

Het moment van kiezen komt eraan voor Nadine Visser, de meerkampster die bij de WK in Londen opviel met de zevende plaats op de zevenkamp en de zevende plaats in de finale van de 100 meter horden. ,,Deze twee onderdelen combineren op een groot toernooi, dat kan ze niet blijven doen. Het is mentaal te zwaar en ook lichamelijk’’, zei haar trainer Bart Bennema.

Hij was wel bijzonder trots op die twee zevende plekken. ,,Maar in de finale van de horden kon je zien dat de tank niet helemaal vol meer was. Ik ga hier niet zeggen wat de keuze moet worden, meerkamp of horden, want het gaat er ook om wat Nadine in haar hoofd heeft.’’

Bennema kondigde wel vast aan dat hij zijn talentvolle pupil deze winter meer op de horden zal laten trainen. ,,Maar ze is nog een meerkampster. Ik denk dat we volgend jaar na de wedstrijd in Götzis de keuze moeten maken.’’