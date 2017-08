Broer Derek vol ongeloof: ze flikt het weer

Derek Schippers leefde hartstochtelijk mee op de tribune van het Olympisch Stadion van Londen met zijn zus Dafne. ,,Ongelooflijk dat ze het voor de tweede keer flikt. Ik ben zo trots op haar.”

Derek Schippers zegde vorig jaar zijn baan op om zich volledig te wijden aan de atletiekcarriĆØre van zus Dafne. Hij zorgde voor zo min mogelijk afleiding, want Schippers moest de rust hebben om zich op het sprinten te focussen. ,,Ik voelde me zeker verantwoordelijk, want je wilt dat alles goed is gedaan om haar optimaal te laten presteren. Uiteindelijk doet ze het zelf en hoe. De spanning was ondraaglijk en ik heb nauwelijks een stem over.”

De gouden plak van zijn zus was het bewijs voor Derek dat hij de goede weg is ingeslagen. ,,De atletiek is een mooie wereld, daar wil ik in doorgaan.”