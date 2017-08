Kromowidjojo als tweede naar finale 50 vlinder

Ranomi Kromowidjojo heeft zich zaterdag bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Eindhoven als tweede geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. De Nederlandse zwemster moest in de series in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion alleen de Zweedse Sarah Sjöström voor laten gaan: 24,55 om 24,95 seconden.

Bij de WK langebaan in Boedapest veroverde Sjöström eind juli goud op de 50 vlinder, Kromowidjojo pakte toen zilver.

De finale van de 50 meter vlinderslag in Eindhoven is zaterdagavond.