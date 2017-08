Schippers alweer in actie op estafette

Atlete Dafne Schippers krijgt amper tijd haar gouden medaille op de 200 meter te vieren. De wereldkampioene wordt geacht zaterdag alweer het Olympisch Stadion in Londen te betreden met de estafetteploeg op de 4×100 meter.

Het Nederlandse kwartet moet zich in de ochtend via de series zien te plaatsen voor de finale op zaterdagavond. Het is even de vraag of Schippers al voldoende uitgerust is om de series te lopen of dat ze haar sparen voor de mogelijke finale.

Nadine Visser komt in de avond uit in de finale van de 100 meter horden. Ze is meerkampster, maar behoort bij de horden inmiddels tot de wereldtop.

Er komen nog twee Nederlandse estafetteploegen in actie: de mannen op de 4×100 en de vrouwen op de 4×400 meter.