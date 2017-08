Dafne Schippers neemt de 4×100 meter estafette serieus. De kersverse wereldkampioene op de 200 meter start zaterdagochtend in de series. Het Nederlandse kwartet komt om 11.35 uur de baan op van het Olympisch Stadion in Londen en moet in baan acht zien te proberen de finale te halen, die voor zaterdagavond staat gepland. De Utrechtse veroverde vrijdagavond laat haar tweede wereldtitel op de 200 meter en heeft een kort nachtje achter de rug.

Schippers is als gewoonlijk de tweede loopster. Madiea Ghafoor begint, Naomi Sedney is derde loopster, Jamile Samuel moet het afmaken. Oranje neemt dit seizoen met een tijd van 43,02 de zevende plek op de wereldranglijst in. Vorig jaar veroverde het team, met Schippers erbij, goud op het EK in Amsterdam.