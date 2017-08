Shapovalov met wildcard naar halve finale

Denis Shapovalov heeft bij het tennistoernooi van Montreal voor een bijzondere prestatie gezorgd. De achttienjarige Canadees bereikte vrijdag (plaatselijke tijd) de halve eindstrijd en is daarmee de jongste tennisser ooit die bij zo’n groot toernooi (Masters 1000) de laatste vier haalt.

Shapovalov kreeg als thuisspeler van de organisatie een wildcard. In de tweede ronde won hij verrassend van de Argentijn Juan Martin del Potro, en daarna schakelde hij ook de Spaanse toptennisser Rafael Nadal uit. Vrijdag zette Shapovalov zijn zegereeks in de kwartfinale voort tegen de Fransman Adrian Mannarino: 2-6 6-3 6-4.

In de halve eindstrijd stuit de huidige nummer 143 van de wereld op de Duitser Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale afrekende met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-5 6-4. De Nederlander Robin Haase neemt het in de andere halve finale op tegen de Zwitser Roger Federer.